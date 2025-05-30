İzmir'deki katliamın görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıda ölen babaanne, torununa siper olmuş
İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açarak 3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli yakalandı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki A.Ö. idaresindeki otomobile bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan, suç aleti ile birlikte kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araçtaki A.Ö., A.A. ve F.A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan M.A., A.Ö. ve A.Ö. ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirledi. Ekipler, adresi tespit edilen K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
SALDIRI KAMERADA
Bu arada saldırgan K.K.'nin pompalı tüfekle otomobildekilere ateş etme anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.K.'nin eline pompalı tüfekle otomobilde bulunanlara art arda ateş ettiği ve saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü.