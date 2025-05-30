İzmir'deki katliamın görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıda ölen babaanne, torununa siper olmuş

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araçtaki A.Ö., A.A. ve F.A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan M.A., A.Ö. ve A.Ö. ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.