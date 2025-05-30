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  4. İzmir'de 3 kişinin öldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı!

İzmir'deki katliamın görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıda ölen babaanne, torununa siper olmuş

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açarak 3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli yakalandı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İzmir'deki katliamın görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıda ölen babaanne, torununa siper olmuş - Resim: 1

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki A.Ö. idaresindeki otomobile bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan, suç aleti ile birlikte kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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İzmir'deki katliamın görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıda ölen babaanne, torununa siper olmuş - Resim: 2

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araçtaki A.Ö., A.A. ve F.A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan M.A., A.Ö. ve A.Ö. ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

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İzmir'deki katliamın görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıda ölen babaanne, torununa siper olmuş - Resim: 3

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirledi. Ekipler, adresi tespit edilen K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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İzmir'deki katliamın görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıda ölen babaanne, torununa siper olmuş - Resim: 4

SALDIRI KAMERADA

Bu arada saldırgan K.K.'nin pompalı tüfekle otomobildekilere ateş etme anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.K.'nin eline pompalı tüfekle otomobilde bulunanlara art arda ateş ettiği ve saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü. 

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