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İzmir'deki orman yangının nedeni kahretti

İzmir'in Bornova ilçesindeki ormanda çıkan yangına, mangalı ters çevirerek neden olduğu belirlenen zanlı tutuklandı.

Kaynak: DHA
İzmir'deki orman yangının nedeni kahretti - Resim: 1

Yangın, 29 Haziran Cumartesi günü Kayadibi Mahallesi Homeros 1 mevkisinde bulunan ormanda çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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İzmir'deki orman yangının nedeni kahretti - Resim: 2

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin O.A. olduğunu tespit etti. 

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İzmir'deki orman yangının nedeni kahretti - Resim: 3

Şüphelinin mangalı ters çevirip ayağını yaktığı, çıkan yangını söndüremediği, ardından da hastaneye gittiği belirlendi.

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İzmir'deki orman yangının nedeni kahretti - Resim: 4

Harekete geçen jandarma ekipleri O.A.’yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, dün sevk edildiği adliyede İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.(DHA)

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