İzmir'deki orman yangının nedeni kahretti
İzmir'in Bornova ilçesindeki ormanda çıkan yangına, mangalı ters çevirerek neden olduğu belirlenen zanlı tutuklandı.
Kaynak: DHA
Yangın, 29 Haziran Cumartesi günü Kayadibi Mahallesi Homeros 1 mevkisinde bulunan ormanda çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin O.A. olduğunu tespit etti.
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Şüphelinin mangalı ters çevirip ayağını yaktığı, çıkan yangını söndüremediği, ardından da hastaneye gittiği belirlendi.
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Harekete geçen jandarma ekipleri O.A.’yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, dün sevk edildiği adliyede İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.(DHA)
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