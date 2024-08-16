İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınında dumanlar İzmir şehir merkezine kadar ulaştı.
Kaynak: DHA , İHA , Haber3.com
Yangın dün akşam saat 21.39'da Yamanlar Dağı'nda bulunan ormanlık alanda meydana geldi.
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Kentin birçok noktasından görülen alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.
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İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda ormanlık alandaki yangınla mücadele sürerken, yangından dolayı gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin neredeyse her ilçesinden görünüyor.
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Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevleri kontrol alma çalışmalarının uzadığı öğrenilirken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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