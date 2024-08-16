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İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınında dumanlar İzmir şehir merkezine kadar ulaştı.

Kaynak: DHA , İHA , Haber3.com
İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı - Resim: 1

Yangın dün akşam saat 21.39'da Yamanlar Dağı'nda bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 

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İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı - Resim: 2

Kentin birçok noktasından görülen alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. 

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İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı - Resim: 3

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda ormanlık alandaki yangınla mücadele sürerken, yangından dolayı gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin neredeyse her ilçesinden görünüyor.

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İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı - Resim: 4

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevleri kontrol alma çalışmalarının uzadığı öğrenilirken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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