İzmir'deki yangın tahliye edilen siteye sıçradı
İzmir'deki yangın dün gece kontrol altına alındı. Ancak çıkan sert rüzgar ile birlikte yangın tekrar kontrolden çıkarak yayılmaya başladı.
Son dakika haberi: İzmir'deki yangın dün gece kontrol altına alındı. Ancak çıkan sert rüzgar ile birlikte yangın tekrar kontrolden çıkarak yayılmaya başladı. Menderes ilçesi Çile mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda iyice büyüyen yangın sonrası çevredeki site boşaltıldı. Sitede oturanların tahliyesinden kısa süre sonra yangın oraya da sıçradı. Ekipler sabah saatlerinde yeniden havadan müdahaleye başladı. Karadan ve havadan müdahale onlarca ekibin katılımı ile sürüyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
İzmir'in Menderes ilçesinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda rüzgarla birlikte etkisini artırdı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına 40 arazöz, 7 helikopter ve 2 uçakla başlandı.