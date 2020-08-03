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  3. 03 Ağustos 2020 10:10

İzmir'deki yangın tahliye edilen siteye sıçradı

 İzmir'deki yangın dün gece kontrol altına alındı. Ancak çıkan sert rüzgar ile birlikte yangın tekrar kontrolden çıkarak yayılmaya başladı.

İzmir'deki yangın tahliye edilen siteye sıçradı

Son dakika haberi: İzmir'deki yangın dün gece kontrol altına alındı. Ancak çıkan sert rüzgar ile birlikte yangın tekrar kontrolden çıkarak yayılmaya başladı. Menderes ilçesi Çile mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda iyice büyüyen yangın sonrası çevredeki site boşaltıldı. Sitede oturanların tahliyesinden kısa süre sonra yangın oraya da sıçradı. Ekipler sabah saatlerinde yeniden havadan müdahaleye başladı. Karadan ve havadan müdahale onlarca ekibin katılımı ile sürüyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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İzmir'deki yangın tahliye edilen siteye sıçradı

İzmir'in Menderes ilçesinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda rüzgarla birlikte etkisini artırdı.

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İzmir'deki yangın tahliye edilen siteye sıçradı

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına 40 arazöz, 7 helikopter ve 2 uçakla başlandı.

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İzmir'deki yangın tahliye edilen siteye sıçradı

Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin durduğu yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle Ahmetbeyli Mahallesi'nin güneyine doğru ilerlediği gözlenen yangın, yerleşim alanlarını da tehdit etmeye başladı.

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