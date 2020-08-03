İzmir'deki yangın tahliye edilen siteye sıçradı

Son dakika haberi: İzmir'deki yangın dün gece kontrol altına alındı. Ancak çıkan sert rüzgar ile birlikte yangın tekrar kontrolden çıkarak yayılmaya başladı. Menderes ilçesi Çile mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda iyice büyüyen yangın sonrası çevredeki site boşaltıldı. Sitede oturanların tahliyesinden kısa süre sonra yangın oraya da sıçradı. Ekipler sabah saatlerinde yeniden havadan müdahaleye başladı. Karadan ve havadan müdahale onlarca ekibin katılımı ile sürüyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...