İzmir'den acı görüntüler! Çok sayıda ev küle döndü

‘BU KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU ANLAMADIK’

Doğankent Sitesi’nde evi olan ve yangında kamyoneti yanan Mehmet Ö., o anları anlattı. Ö., “Dün akşam kooperatif toplantısındaydık. Yangının farkındaydık ama bu kadar büyük olduğunu anlamamıştık. İtfaiyeci arkadaşlar müdahale ettiler ama rüzgar çok şiddetliydi. Yangın sitenin içine girince hiçbirimiz yanaşamadık. İtfaiyeciler olmasaydı bu yangında hiçbir yer sağlam kalmazdı. Arabamın yandığını bilmiyordum. Alevler evime sıçramasın diye uğraşıyordum. Site kalabalıktı ama yangından sonra herkes kaçtı. Allah itfaiyecilerden razı olsun. Burada her evde 3-4 milyon zarar var. 500-600 bin lira zararım var. Arabam önemli değil de komşularımın evinin yanması daha kötü. En fazla bir ay önce bir kişi ev almıştı. Onun da evi yandı. Üzgünüz" dedi.