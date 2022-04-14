İzmir'e 6 yıl sonra yolcu gemisi geldi

'34 GEMİ GELECEK'

Başkan Soyer, yaptığı açıklamada, yıl içerisinde 34 kruvaziyerin kente geleceğini belirtip, "Bu gelen en küçüğü. 834 kapasiteli bir gemi. 6 aylık bir dünya turunda durak olarak gelmiş durumda. Bu durumda çok emek var. İZTO ve Kalkınma Ajansı'yla birlikte çok çalıştık. 3 Mayıs'ta büyük bir gemi gelecek. Bundan sonra da bu sayıyı giderek artıracağımıza inanıyoruz. İzmir ve bizler için çok heyecan verici bir gün. Çok uzun süredir beklediğimiz ve nihayet bugün ilk adımının gerçekleştiği buluşma. Kruvaziyer turizmi dünyada gerçekten önemli. Özellikle pandemi sonrası daha da itibar kazanan sektör. İzmir'in de bundan payını alması en büyük arzumuzdu. Pandemi öncesi İtalya'da tur şirketleri ile birçok görüşme yapmıştık ve pandemi olmasa çok daha erken başlatacağımız bir süreç vardı. Ancak ne yazık ki pandemiyi beklemek zorunda kaldık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. O günkü heyecan ve şevkle devam ediyoruz. Diliyorum ki çok daha yoğun bir şekilde kruvaziyer misafirini İzmir'de ağırlama fırsatı bulacağız. Tüm kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Yavaş yavaş büyüyecek bir turizm sektörü olacağını düşünüyorum" dedi.