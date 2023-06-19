İzmir'i sel yuttu! Evler, arabalar sular altında...
İzmir'de sağanak yağışın etkisiyle birçok noktada su taşkınları meydana geldi.
İHA'nın haberine göre İzmir'in Balçova ilçesinde çok sayıda araç sel sularına gömüldü. Araçlar bulundukları yerden ekiplerce kurtarılırken, yol bir süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından akşam saatlerinde yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu.
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Yağışlarla beraber cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, Balçova ile Narlıdere ilçesi sınırlarında kalan Bahçelerarası bölgesinde caddeye bağlanan bir alt geçit yağmur sularıyla doldu.
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İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.
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