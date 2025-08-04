İzmir'in ardından Bodrum'da da kuraklık alarmı

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da yaz sezonunda turizmde hareketlilik devam ediyor. İlçedeki su tüketimi de yoğunluğa bağlı olarak arttı. Buna bağlı Bodrum'u besleyen barajlardaki doluluk oranlarında düşüş yaşandı.