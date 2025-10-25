İzmir'in Foça ilçesinde selde hayatını kaybeden vatandaşın son anları kamerada
İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen selde kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedeni bulunan 70 yaşındaki vatandaşın son anlarına dair kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından önceki gün öğle saatlerinde İzmir’in Foça ilçesinde sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Sağanakta otomobili sel sularına kapılıp Bucak Deresi'ne düşen B.K. kaybolmuştu. B.K. için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Aramaların 3'üncü gününde B.K.'nun cansız bedenine ulaşıldı. (DHA)
İzmir’in Foça ilçesinde önceki gün sel sularına kapılıp, kaybolan 70 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni arama çalışmalarının 3’üncü gününde bulunurken, aracının içinde sel sularına kapıldığı anlara dair kamera kayıtları da ortaya çıktı.
