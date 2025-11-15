İzmir'in su kaynakları tükeniyor: Planlı su kesintilerinin tarihi uzatıldı

İzmir'de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi, her geçen gün azalıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) verilerine göre; kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, tarihinin en düşük düzeyi olan yüzde 1,40'a geriledi.