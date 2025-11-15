  1. Anasayfa
  4. İzmir'in su kaynakları tükeniyor: Planlı su kesintilerinin tarihi uzatıldı

Su kaynakları tükenme noktasına gelen İzmir'de, planlı ve dönüşümlü su kesintileri 30 Kasım'a kadar uzatıldı.

Kaynak: DHA
İzmir'de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi, her geçen gün azalıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) verilerine göre; kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, tarihinin en düşük düzeyi olan yüzde 1,40'a geriledi. 

Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 3,70'e, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 44,64'e geriledi. Balçova Barajı, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ve Gördes Barajı'nda ise hiç su kalmadı. 

İZSU Genel Müdürlüğü, farklı bölgelerdeki yer altı sularını ve 20 yıldır su alınmayan Aliağa Güzelhisar Barajı'ndaki isale hattını yenileyerek, bu barajdaki içme suyu ile İzmir'in su ihtiyacını karşılıyor.

Yetkililer, yağış rejiminin olumsuz seyrettiğini vurgulayarak su tasarrufunun büyük önem arz ettiğinin altını ısrarla çiziyor.

