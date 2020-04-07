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  3. 07 Nisan 2020 17:20

İzmirlilerin hıncahınç doldurduğu caddeye polis indi

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesi için yeni tedbirler alınırken, İzmir'in işlek caddelerinden Bayraklı Sevgiyolu olarak bilinen Ordinaryüs Profesör Ekrem Akurgal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına barikat kuruldu.

İzmirlilerin hıncahınç doldurduğu caddeye polis indi

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesi için yeni tedbirler alınırken, İzmir'in işlek caddelerinden Bayraklı Sevgiyolu olarak bilinen Ordinaryüs Profesör Ekrem Akurgal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına barikat kuruldu.

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İzmirlilerin hıncahınç doldurduğu caddeye polis indi

Bayraklı İlçe Hıfsızsıhha Kurulunun kararıyla uzun süredir kalabalık görüntüleriyle dikkat çeken caddenin giriş ve çıkışlarına barikat kurulurken, caddeye bağlanan 10'a yakın ara sokakta ise hiçbir önlem alınmaması dikkat çekti.

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İzmirlilerin hıncahınç doldurduğu caddeye polis indi

Kapatılan caddede iş yeri bulunmayan, konuta ulaşım için bölgede yaşamayan vatandaşlar dışında caddeye girişlere izin verilmeyeceği öğrenilirken, bazı vatandaşlar ise ara sokaklardan yine Bayraklı Sevgiyolu'na ulaştı.

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İzmirlilerin hıncahınç doldurduğu caddeye polis indi

Kalabalığın ilk günlere oranla azaldığı caddede sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar ise mahalle bekçileri tarafından uyarıldı.

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