İzmirlilerin hıncahınç doldurduğu caddeye polis indi

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesi için yeni tedbirler alınırken, İzmir'in işlek caddelerinden Bayraklı Sevgiyolu olarak bilinen Ordinaryüs Profesör Ekrem Akurgal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına barikat kuruldu.