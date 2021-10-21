İzmit Körfezi'ne 6 bin çipura, levrek ve kalkan bırakıldı

Büyükakın, atık suyun arıtmadan denize verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Kocaeli'de bizim denize bıraktığımız atık su oranı ise yüzde 8. Tamamı arıtmadan geçiyor. İlimizdeki suların yüzde 65'i ileri biyolojik arıtmadan, yüzde 35'i ise biyolojik arıtmadan geçiyor. Biz temizlesek de Marmara'ya kıyısı olan iller bunu yapmazsa yine aynı sonuçları alırız." ifadelerini kullandı.