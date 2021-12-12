İznik Gölü can çekişiyor! Su çekilmesi 50 metreyi aştı
Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nde mevsimsel kuraklık nedeniyle su çekilmesi artıyor. Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu gölde, suyun kıyıdan 50 metreden fazla çekildiği belirtiliyor.
Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.
1 / 10
Bölgede tarımsal sulamada da yararlanılan gölün özellikle Çakırca Mahallesi, çekilmenin en net göründüğü noktalardan biri oldu.
2 / 10
Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerindeki iskelede suyun olmadığı görüldü.
3 / 10
Orhangazi ilçesi sahilinde ise su kıyıdan 50 metreden fazla çekildi. İlçede bir dönem büyük teknelerin yanaştığı iskele suyun uzağında bulunuyor.
4 / 10