James Bond'un çekildiği 63 yıllık köprü tarih oluyor

Zümrütyaprak, “Buradaki çoğu esnaf arkadaşımız bir süre olumsuz etkilenecek ama şehrimiz ve ülkemiz için bu değişiklik olumlu olacak. Umuyoruz ki yenilikler bize güzellikler katacak. Mağdur olacağız, fakat ülkemizin yenilikleri için buna katlanmak zorundayız. Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında şehrimiz kazansın, diğer şehirler gibi olmasın; bizim denizimiz, şehrimiz herkesten daha iyi olacak, turistler gelecek ve ulaşım kolaylaşacak. Şehrimiz değer kazansın, insanlarımız bilinçli şekilde bu değişiklikleri karşılasın” dedi.