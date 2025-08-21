Jandarma aracına kurşun yağdırdılar: Araçtaki 2 sanık yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde daha önce karıştıkları olay nedeniyle haklarında zorla getirme kararı olan 2 şüpheli jandarma aracında uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Siverek Adliyesi önünde meydana geldi. Daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle hakkında zorla getirme kararı olan Y.S. ve kuzeni N.S., jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirildi.
1 / 6
İşlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen Y.S. ve N.S., kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
2 / 6
Olayda iki kuzen yaralanırken, jandarma aracı hasar gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
3 / 6
Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
4 / 6