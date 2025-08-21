  1. Anasayfa
  4. Jandarma aracına kurşun yağdırdılar: Araçtaki 2 sanık yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde daha önce karıştıkları olay nedeniyle haklarında zorla getirme kararı olan 2 şüpheli jandarma aracında uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Siverek Adliyesi önünde meydana geldi. Daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle hakkında zorla getirme kararı olan Y.S. ve kuzeni N.S., jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirildi.

İşlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen Y.S. ve N.S., kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayda iki kuzen yaralanırken, jandarma aracı hasar gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

