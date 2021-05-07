Jandarma Astsubay Özcan kayıp otizmli çocuğu bulduğu anı anlattı
Asmabağ köyünde ailesiyle gittiği tarlada 2 Mayıs Pazar günü kaybolan ve başlatılan kapsamlı arama çalışmasında yaklaşık 2 gün sonra bulunan işitme ve konuşma kaybı bulunan otizimli Güney hastaneden taburcu edildi.
Asmabağ köyünde ailesiyle gittiği tarlada 2 Mayıs Pazar günü kaybolan ve başlatılan kapsamlı arama çalışmasında yaklaşık 2 gün sonra bulunan işitme ve konuşma kaybı bulunan otizimli Güney hastaneden taburcu edildi.
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi ile Kaymakam Mustafa Caner Culukar, Kerim Can'ı evinde ziyaret etti.
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Arama çalışmasında kendisini bulan ve o an yaşadığı mutlulukla tanınan Özcan'ı görünce hemen tanıyan Güney gülümseyerek elini uzattı. İkilinin yeniden buluşma anı duygulandırdı.
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Güney'i sağlıklı görmenin sevincini yaşayan Özcan, çocukla bir süre oynayarak vakit geçirdi.
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