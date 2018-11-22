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  3. 22 Kasım 2018 12:05

Jandarma ekipleri, ormanların içine gizlenmiş kenevir bitkilerini drone

Jandarma ekipleri, ormanların içine gizlenmiş kenevir bitkilerini drone

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

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Jandarma ekipleri, ormanların içine gizlenmiş kenevir bitkilerini drone

Yapılan baskınlar sonucunda suçlular, gelişen teknolojik ekipmanlar sayesinde düz ovada kenevir bitkisi ekemeyeceklerini anlayınca, kenevir ekimi için dağları ve ormanları mesken tuttu.

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Jandarma ekipleri, ormanların içine gizlenmiş kenevir bitkilerini drone

Jandarma ekipleri gelişen teknoloji ile ormanlar içine gizlenmiş kenevir bitkisi başta olmak üzere yasa dışı ekimi yapılan bitkileri 'drone' ile tespit ediyor. Yapılan baskınlara Narkotik köpekleri de eşlik ediyor. Jandarma ekipleri 10 aylık çalışma kapsamında drone ile 19 bin 279 adet kenevir bitkisi ele geçirdi.

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Jandarma ekipleri, ormanların içine gizlenmiş kenevir bitkilerini drone

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Sakarya İl Jandarma ekipleri sorumluluk sahasında yaptıkları şok ve yol uygulamalarında başarılarına başarı katıyor. Yapılan uygulamalarda ekipler uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

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