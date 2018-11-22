Jandarma ekipleri, ormanların içine gizlenmiş kenevir bitkilerini drone

Jandarma ekipleri gelişen teknoloji ile ormanlar içine gizlenmiş kenevir bitkisi başta olmak üzere yasa dışı ekimi yapılan bitkileri 'drone' ile tespit ediyor. Yapılan baskınlara Narkotik köpekleri de eşlik ediyor. Jandarma ekipleri 10 aylık çalışma kapsamında drone ile 19 bin 279 adet kenevir bitkisi ele geçirdi.