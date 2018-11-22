Jandarma ekipleri, ormanların içine gizlenmiş kenevir bitkilerini drone
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
Yapılan baskınlar sonucunda suçlular, gelişen teknolojik ekipmanlar sayesinde düz ovada kenevir bitkisi ekemeyeceklerini anlayınca, kenevir ekimi için dağları ve ormanları mesken tuttu.
Jandarma ekipleri gelişen teknoloji ile ormanlar içine gizlenmiş kenevir bitkisi başta olmak üzere yasa dışı ekimi yapılan bitkileri 'drone' ile tespit ediyor. Yapılan baskınlara Narkotik köpekleri de eşlik ediyor. Jandarma ekipleri 10 aylık çalışma kapsamında drone ile 19 bin 279 adet kenevir bitkisi ele geçirdi.