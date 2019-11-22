Jandarma komandolarından nefes kesen tatbikat

Tim komutanı drone operatörünü gözlem yapması için hazırlanmasını söylüyor. Drone operatörü Jandarma komandosu ise metruk binanın çevresinde keşif uçuşu yapıp binanın içerisine gözlem yapmak için drone ile giriyor. Gerekli görüntü ve bilgiler alındıktan sonra komandolar binanın içerisine sis bombası atarak baskın gerçekleştiriyor.

