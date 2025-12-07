Jandarma komutanından acı haber

TÖREN DÜZENLENDİ

Vefat eden Üsteğmen Kablan için İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Kablan’ın öz geçmişinin okunduğu törende dualar edildi. Törende, genç subayın eşi Elif Kablan gözyaşlarına hâkim olamazken, Muş Valisi Avni Çakır ve görevliler tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Bir çocuk babası olan Üsteğmen Kablan’ın naaşı, törenin ardından memleketi Çorum’a uğurlandı.