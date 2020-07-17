Jandarma, lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirdi

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.Z. ve H.S.'nin ise İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.