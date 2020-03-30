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  3. 30 Mart 2020 14:00

Jandarma yeni teknolojilerle donatılacak

Mnemli proje kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığının sayısal telsiz haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'a telsiz JEMUS kurulacak.

Jandarma yeni teknolojilerle donatılacak

Mnemli proje kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığının sayısal telsiz haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'a telsiz JEMUS kurulacak.

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Jandarma yeni teknolojilerle donatılacak

Söz konusu iller için 10 binden fazla telsiz cihazı verilecek, 123 Tekrarlayıcı Merkezi tesis edilecek. Teslimatlar 2020-2023 yıllarında gerçekleştirilecek.

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Jandarma yeni teknolojilerle donatılacak

Ayrıca bina kapsaması nedeniyle bina içi güçlendiriciler ve mikro siteler kurulacak. Sistem kapsamında gerekli zırhlı araç, römork üstü, mobil tekrarlayıcı merkezi röleler de teslim edilecek. JEMUS Projesi'nde 5 il için

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Jandarma yeni teknolojilerle donatılacak

100 Sabit ve 100 Mobil Plaka Tanıma Sistemi verilecek. İl merkezlerinde, sistem yönetim ve kontrol merkezleri kurulacak.

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