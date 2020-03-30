Jandarma yeni teknolojilerle donatılacak
Mnemli proje kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığının sayısal telsiz haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'a telsiz JEMUS kurulacak.
Mnemli proje kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığının sayısal telsiz haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'a telsiz JEMUS kurulacak.
Söz konusu iller için 10 binden fazla telsiz cihazı verilecek, 123 Tekrarlayıcı Merkezi tesis edilecek. Teslimatlar 2020-2023 yıllarında gerçekleştirilecek.
Ayrıca bina kapsaması nedeniyle bina içi güçlendiriciler ve mikro siteler kurulacak. Sistem kapsamında gerekli zırhlı araç, römork üstü, mobil tekrarlayıcı merkezi röleler de teslim edilecek. JEMUS Projesi'nde 5 il için