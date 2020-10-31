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  3. 31 Ekim 2020 10:30

Jandarmadan İzmir'deki depremle ilgili açıklama

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nca (JOAK) yapılan açıklamada, 132 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personelinin Bayraklı bölgesinde 8 noktada, arama çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

Jandarmadan İzmir'deki depremle ilgili açıklama

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı bölgesinde meydana gelen enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

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Jandarmadan İzmir'deki depremle ilgili açıklama

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nca bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ile ilgili açıklama yapıldı. 

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Jandarmadan İzmir'deki depremle ilgili açıklama

Açıklamada, çalışmaların Bayraklı'daki 8 noktada sürdüğü ve bu çalışmalara Van, Bingöl ve Elazığ'daki depremlerden tecrübeli olduğu belirtilen 132 JAK personelinin destek verdiği bildirildi.

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Jandarmadan İzmir'deki depremle ilgili açıklama

Aralıksız devam eden çalışmalarda ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 391 personel ile jandarma insanlı keşif uçağı, jandarma helikopteri, 4 arama kurtarma köpek timi, 2 kadavra köpek timinin faaliyet gösterdiği ifade edildi. 

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