Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi açıkladı: ''Dikkatli olmak lazım''
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Bandırma bölgesinde 400 yıldır enerji birikimi olduğuna dikkat çekerek uyarıda bulundu.
Japon deprem uzmanı, yüksek inşaat mühendisi ve mimar Yoshinori Moriwaki, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen "Japon Deprem Uzmanının Gözüyle Türkiye'nin Depremselliği" konulu konferansta öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi. Şehit Aydın Çopur Konferans Salonu'nda Prof. Dr. Orhan Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda konuşan Moriwaki, Türkiye'nin deprem kuşakları üzerinde yer aldığını belirterek, yapı güvenliği ve farkındalık bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekti.
Japonya ile Türkiye'nin sismik açıdan benzer özellikler taşıdığını ifade eden Moriwaki, depreme dayanıklı yapıların gerekliliğine ilişkin teknik bilgiler paylaştı. Konferansın ardından İHA'ya açıklamalarda bulunan Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde muhtemel büyük depremlere karşı uyarıda bulundu.
"Bandırma'da dikkatli olmak lazım"
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki fay hatlarına değinen Moriwaki, "2020'de Elazığ'dan sonra Manisa, Muğla, İzmir depremi oldu. İzmir fay hattı daha kırılmadı. O bölgede, ince ve kısa ama çok fay hattı olduğu için sık sık küçük depremler olabilir. Marmara Bölgesi'nde Yalova-Çınarcık 1999, 1912'de Çanakkale-Gelibolu tarafında Tekirdağ'a kadar fay hattı kırıldı. Tekirdağ'dan Yalova-Çınarcık'a 170 kilometre var. Bu üçe bölünebilir. Ortadaki, 23 Nisan'da 6.1 Silivri'de deprem oldu. Artçı depremlerle o bölgenin tam olmasa da rahatladığını söyleyebilirim. Küçükçekmece'den Yalova-Çınarcık'a kadar kalan 70 kilometre kaldı. Dolayısıyla bu 70 kilometre büyük deprem üretemiyor. Ayrıca Gemlik, Bursa, Bandırma, Çanakkale, Balıkesir ve Ayvalık yönüne uzanan bir fay hattı var. O tarafta özellikle Bandırma'da 350-400 senedir deprem olmadı. Biriktirdiği nokta var. Balıkesir'de ara ara deprem oluyor. Onun için Bandırma'da dikkatli olmak lazım" diye konuştu.
"Kırıkkale'de kısa bir fay hattı yer alıyor"
Ülkenin birçok bölgesinde aktif fay hatlarının bulunduğunu vurgulayan Moriwaki, "İç Anadolu'da da fay hatları mevcut. Mesela Kırıkkale'de ve kentin güney tarafında kısa bir fay hattı yer alıyor. Bu fay hattı Tuz Gölü yönüne gidiyor. Ayrıca Çankırı'nın kuzeyinde de fay bulunuyor. Ankara'nın zemini ise daha çok kaya yapıda ve doğrudan fay hattı üzerinde değil. Bu nedenle Kırıkkale'de büyük bir deprem beklenmiyor. Ancak Kütahya, Niğde ve Konya çevresinde ara ara küçük depremler oluyor" ifadelerini kullandı.