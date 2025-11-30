Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ezber bozan uyarı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 6 deprem levhası bulunan Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ifade ederek ona göre hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi. Deprem sırasında merdiven kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, yaşam üçgenine dikkat çekti. Deprem çantasında su, yiyecek, düdük, tuz ve streç film bulundurulmasını öneren Moriwaki, tuzun güç kaybını engelleyeceğini, streç filmin ise soğuktan koruyacağını anlattı.