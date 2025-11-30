Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ezber bozan uyarı
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye ile Japonya arasındaki deprem riski farklılıklarını değerlendirirken deprem çantaları için su, yiyecek, düdük, tuz ve streç film bulundurulmasını öneren Moriwaki, tuzun güç kaybını engelleyeceğini, streç filmin ise soğuktan koruyacağını anlattı.
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 6 deprem levhası bulunan Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ifade ederek ona göre hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi. Deprem sırasında merdiven kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, yaşam üçgenine dikkat çekti. Deprem çantasında su, yiyecek, düdük, tuz ve streç film bulundurulmasını öneren Moriwaki, tuzun güç kaybını engelleyeceğini, streç filmin ise soğuktan koruyacağını anlattı.
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 7'ncisi organize edilen Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Okuyucu ile fuara gelen vatandaşların izlediği söyleşide Moriwaki, Türkiye ve Japonya'yı karşılaştırdı.
Japonya'da 4 deprem levhası olduğunu belirten Moriwaki, Türkiye'nin 6 deprem levhasıyla çok karışık bir ülke olduğunu ifade etti.