Japon deprem uzmanından tartışma yaratacak ima: 'Veriler kamuoyuyla tüm gerçekliğiyle paylaşılmalı'
Türkiye'yi karış karış gezip riskli fay hatlarıyla ilgili değerlendirmeler yapan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "deprem verileri kamuoyuyla tüm gerçekliğiyle paylaşılmalıdır" derken asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem için "ben 7,9 civarında daha güçlü bir sarsıntı yaşandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Osmangazi Kitap Fuarı'na katılan Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoshinori, depremle ilgili farkındalık oluşturacak açıklamalarda bulundu.
‘Edebiyatın Kalbi, Osmangazi' sloganıyla hayata geçirilen Osmangazi Kitap Fuarı, birbirinden değerli gazeteci ve yazarların yanı sıra Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoshinori'yi ağırladı.
İlk olarak yazarlığını üstlendiği "Moriwaki'nin Deprem Rehberi" kitabıyla okurlarıyla buluşan Yoshinori, daha sonra ülke genelinde gündemi oluşturan ana etkenlerden biri niteliğindeki deprem konusunu ele aldı.
Deprem anında alınması gereken tedbirlere değinen Yoshinori, hayat üçgeninin ve deprem çantasının önemini katılımcılara anlattı.
