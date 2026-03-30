Japon uzman Yoshinori Moriwaki'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı: 450 yıllık enerji birikti

Marmara bölgesi için beklenen depreme ilişkin görüşlerini ifade eden Moriwaki, şunları söyledi:

"1999 depreminde Yalova- Çınarcık'a kadar fay hattı kırıldı ve 1912'de Çanakkale Gelibolu tarafından Tekirdağ'a kadar kırıldı. Tekirdağ'dan Yalova Çınarcık'a kadar 170 kilometre var. Bu bir kerede kırılıyorsa 7.5 civarında büyük deprem bekleniyordu ama geçen yıl 23 Nisan'da Silivri tarafında, yani 170 kilometrelik alanın orta fay hattında kırıldığını söylediler. Küçükçekmece'den Yalova Çınarcık'a kadar sadece 70 kilometre. Büyük deprem, 7'nin üzerinde deprem olması için 150 km olması lazım. Onun için Kuzeyinde risk azaldı. Ancak hiç gelmez diye söyleyemeyiz ama Güney kolundaki fay hattı, Gemlik, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'e gidiyor. O fay hattı uzun zamandır kırılmadı ve risk var diyebiliriz. Bunu tam olarak ne zaman olacağını söylemek mümkün değil. Genel olarak 30 sene içinde 7 büyüklüğünde yüzde 60 ya da 70 gerçekleşebilir diye söyleyebiliriz."