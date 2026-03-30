Japon uzman Yoshinori Moriwaki'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı: 450 yıllık enerji birikti
Ünlü Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara depremi için ezber bozan bir açıklama yaptı. Kuzey fay hattındaki riskin azaldığını belirten Moriwaki, asıl tehlikenin Gemlik, Bursa ve Bandırma hattında olduğunu vurguladı. Bandırma'da 450 yıldır büyük bir deprem yaşanmadığına dikkat çeken uzman, Antalya için de beklenen rakamı verdi. İşte Moriwaki'nin 2026 yılı güncel deprem analizi ve "güney kolu" uyarısının detayları.
Kepez Belediyesi'nin bu yıl ‘İnsan Okur' mottosuyla düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, 27 Mart Cuma günü kapılarını açtı. Fuar'ın 4'üncü gününde Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, çocuklar için deprem farkındalığını anlatmak için geldi. Moriwaki, depreme ilişkin de İHA'ya özel açıklamalarda bulunu.
Antalya'da yakın tarihte meydana gelen 3 ve 4 büyüklüklerinde 2 depremi değerlendiren Yoshinori Moriwaki, "Burası için büyük bir depreme beklemiyoruz. Ancak yumuşak zeminse küçük depremde de bina için sıkıntı olabilir. Antalya'da en fazla 5 büyüklüğüne kadar bile deprem beklemiyoruz ama Kaş tarafında biraz risk var. Fakat orası da Antalya oraya biraz uzak" dedi.
Marmara bölgesi için beklenen depreme ilişkin görüşlerini ifade eden Moriwaki, şunları söyledi:
"1999 depreminde Yalova- Çınarcık'a kadar fay hattı kırıldı ve 1912'de Çanakkale Gelibolu tarafından Tekirdağ'a kadar kırıldı. Tekirdağ'dan Yalova Çınarcık'a kadar 170 kilometre var. Bu bir kerede kırılıyorsa 7.5 civarında büyük deprem bekleniyordu ama geçen yıl 23 Nisan'da Silivri tarafında, yani 170 kilometrelik alanın orta fay hattında kırıldığını söylediler. Küçükçekmece'den Yalova Çınarcık'a kadar sadece 70 kilometre. Büyük deprem, 7'nin üzerinde deprem olması için 150 km olması lazım. Onun için Kuzeyinde risk azaldı. Ancak hiç gelmez diye söyleyemeyiz ama Güney kolundaki fay hattı, Gemlik, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'e gidiyor. O fay hattı uzun zamandır kırılmadı ve risk var diyebiliriz. Bunu tam olarak ne zaman olacağını söylemek mümkün değil. Genel olarak 30 sene içinde 7 büyüklüğünde yüzde 60 ya da 70 gerçekleşebilir diye söyleyebiliriz."