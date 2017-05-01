Japonya en büyük savaş gemisini sahaya sürdü

II. Dünya Savaşı'nın mağluplarından Japonya, anayasa gereği 1945'ten bu yana ülke savunması dışında askeri adım atmıyordu. Yasaların iki yıl önce esnetilmesiyle, ilk defa en büyük savaş gemisi savunma dışı askeri misyon göreviyle yola çıktı.



