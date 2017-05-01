Japonya en büyük savaş gemisini sahaya sürdü
Kore Yarımadası'nda tansiyonun zirveye çıktığı günlerde Japonya'dan tarihi bir hamle geldi. Ülkenin en büyük savaş gemisi Izumo, Yokosuka Üssü'nden ayrılarak okyanusa açıldı.
II. Dünya Savaşı'nın mağluplarından Japonya, anayasa gereği 1945'ten bu yana ülke savunması dışında askeri adım atmıyordu. Yasaların iki yıl önce esnetilmesiyle, ilk defa en büyük savaş gemisi savunma dışı askeri misyon göreviyle yola çıktı.
Dokuz helikopter taşıyabilen Izumo, halen Kore açıklarında bulunan USS Carl Vinson uçak gemisi ve diğer savaş gemilerine katılacak.
BBC, Japon gemisinin USS Carl Vinson'ı korumakla görevlendirildiğini bildiriyor. Tokyo'daki BBC muhabiri Rupert Wingfield-Hayes, Japon donanmasının gururu Izumo'nun ülkenin diğer gemilerinden açık ara daha büyük olduğunu aktarıyor.