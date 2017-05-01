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  3. 01 Mayıs 2017 13:31

Japonya en büyük savaş gemisini sahaya sürdü

Kore Yarımadası'nda tansiyonun zirveye çıktığı günlerde Japonya'dan tarihi bir hamle geldi. Ülkenin en büyük savaş gemisi Izumo, Yokosuka Üssü'nden ayrılarak okyanusa açıldı.

Japonya en büyük savaş gemisini sahaya sürdü

II. Dünya Savaşı'nın mağluplarından Japonya, anayasa gereği 1945'ten bu yana ülke savunması dışında askeri adım atmıyordu. Yasaların iki yıl önce esnetilmesiyle, ilk defa en büyük savaş gemisi savunma dışı askeri misyon göreviyle yola çıktı.

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Japonya en büyük savaş gemisini sahaya sürdü

Dokuz helikopter taşıyabilen Izumo, halen Kore açıklarında bulunan USS Carl Vinson uçak gemisi ve diğer savaş gemilerine katılacak.

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Japonya en büyük savaş gemisini sahaya sürdü

BBC, Japon gemisinin USS Carl Vinson'ı korumakla görevlendirildiğini bildiriyor. Tokyo'daki BBC muhabiri Rupert Wingfield-Hayes, Japon donanmasının gururu Izumo'nun ülkenin diğer gemilerinden açık ara daha büyük olduğunu aktarıyor.

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Japonya en büyük savaş gemisini sahaya sürdü

Ateş çemberi

Dünya medyası 249 metre uzunluğundaki Izumo'yu adım adım takip etti, Japon televizyonları helikopter çekimleriyle savaş gemisini ekrana getirdi.

ABD'nin savaş gemileri dışında USS Michigan isimli nükleer denizaltısı da ateş çemberinde.

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