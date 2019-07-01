33 yıl sonra bir ilk: Japonlar balina avladı

"Japonya bilimsel amaçlı olarak her yıl bin balina avladı"

Japon balıkçılar, Antarktika'da geçen yıl çıktıkları ve Mart ayında sona eren son bilimsel amaçlı avlarında toplam 333 minke balinası öldürmüştü. She Shepherd adlı uluslararası çevre koruma örgütüne göre, Japonya 1986'dan bu yana her yıl ortalama 1000 kadar balina avladı.