Japonya'da aşırı sıcaklar can aldı: Ölü sayısı 18'e ulaştı; binlerce kişi hastanelik oldu

Ajansın verilerinde 3 haftadan uzun süre hastanede kalmayı gerektiren 210 ciddi vaka ve kısa süreli hastanede kalmayı gerektiren 3 bin 32 orta dereceli vaka görüldüğü aktarılırken, en fazla vakanın 896 kişi ile Tokyo, 706 kişi ile Aichi ve 648 kişi ile Saitama eyaletlerinden kayda geçtiği belirtildi.