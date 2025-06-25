Japonya'da aşırı sıcaklar can aldı: Ölü sayısı 18'e ulaştı; binlerce kişi hastanelik oldu
Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, 16-22 Haziran arasındaki haftada ülke genelinde en az 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle öldüğünü, 8 bin 603 kişinin sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Japonya'da son günlerde etkili olan aşırı sıcakların bilançosu netleşmeye başladı.
Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, 16-22 Haziran tarihleri arasında ülkenin 14 eyaletinden toplam 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği, 8 bin 603 kişinin sıcak çarpmasına bağlı belirtiler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ajansın verilerinde 3 haftadan uzun süre hastanede kalmayı gerektiren 210 ciddi vaka ve kısa süreli hastanede kalmayı gerektiren 3 bin 32 orta dereceli vaka görüldüğü aktarılırken, en fazla vakanın 896 kişi ile Tokyo, 706 kişi ile Aichi ve 648 kişi ile Saitama eyaletlerinden kayda geçtiği belirtildi.
Ayrıca 65 yaş ve üzeri kişilerin toplam sıcak çarpması vakalarının yüzde 61,8'ine tekabül eden 5 bin 316'sını oluşturduğu ifade edildi.