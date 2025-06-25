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Japonya'da aşırı sıcaklar can aldı: Ölü sayısı 18'e ulaştı; binlerce kişi hastanelik oldu

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, 16-22 Haziran arasındaki haftada ülke genelinde en az 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle öldüğünü, 8 bin 603 kişinin sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Kaynak: İHA
Japonya'da aşırı sıcaklar can aldı: Ölü sayısı 18'e ulaştı; binlerce kişi hastanelik oldu - Resim: 1

Japonya'da son günlerde etkili olan aşırı sıcakların bilançosu netleşmeye başladı.

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Japonya'da aşırı sıcaklar can aldı: Ölü sayısı 18'e ulaştı; binlerce kişi hastanelik oldu - Resim: 2

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, 16-22 Haziran tarihleri arasında ülkenin 14 eyaletinden toplam 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği, 8 bin 603 kişinin sıcak çarpmasına bağlı belirtiler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

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Japonya'da aşırı sıcaklar can aldı: Ölü sayısı 18'e ulaştı; binlerce kişi hastanelik oldu - Resim: 3

Ajansın verilerinde 3 haftadan uzun süre hastanede kalmayı gerektiren 210 ciddi vaka ve kısa süreli hastanede kalmayı gerektiren 3 bin 32 orta dereceli vaka görüldüğü aktarılırken, en fazla vakanın 896 kişi ile Tokyo, 706 kişi ile Aichi ve 648 kişi ile Saitama eyaletlerinden kayda geçtiği belirtildi.

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Japonya'da aşırı sıcaklar can aldı: Ölü sayısı 18'e ulaştı; binlerce kişi hastanelik oldu - Resim: 4

Ayrıca 65 yaş ve üzeri kişilerin toplam sıcak çarpması vakalarının yüzde 61,8'ine tekabül eden 5 bin 316'sını oluşturduğu ifade edildi.

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