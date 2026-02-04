Japonya'da beyaz felaket! Günlerdir devam eden kar yağışı 35 can aldı

Niigata 12 kişi ile en fazla ölümün yaşandığı eyalet olurken, onu 7 ölüm ile Akita, 5 ölüm ile Yamagata ve 4’er ölüm ile Hokkaido ve Aomori eyaletleri izledi. Ayrıca Iwate, Nagano ve Shimane eyaletlerinden de 1’er ölüm bildirildi. Ülke genelinde 126’sı ağır, 232’si hafif olmak üzere 358 kişinin yaralandığı de aktarıldı.