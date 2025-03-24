Japonya’da kabusu yaşıyor: 2 eyalet alevlere teslim oldu
Japonya’nın Okayama ve Ehime eyaletlerinde başlayan orman yangınları kısa sürede geniş bir alana yayıldı. En az 893 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, toplamda 355 hektarlık alan küle döndü.
Kaynak: DHA / İHA
Japonya bir kez daha orman yangınlarına teslim oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ülkenin Okayama ve Ehime eyaletlerinde başlayan orman yangınları kuru havanın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
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Okayama eyaletinde en az 250 hektarlık ormanlık alan küle dönerken, 6 yapı da yangın nedeniyle zarar gördü.
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403 hanede yaşayan 893 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Ehime eyaletinde çıkan orman yangını ise en az 105 hektarlık alanı yok etti.
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Tedbir amacıyla bazı yerel tren seferleri askıya alınırken, bazı otoyollar da araç trafiğine kapatıldı.
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