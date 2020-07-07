  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Temmuz 2020 11:20

Japonya'da sel felaketi! Bölgeden ürküten görüntüler!

Japonya'dan ürküten görüntüler geliyor. Cumartesi günü başlayan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Nehirlerin taştığı ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı Japonya'da binlerce haneye elektrik verilemedi. Edinilen son dakika habere göre; 3 eyalet için acil durum uyarısı yapıldı.

Japonya'da sel felaketi! Bölgeden ürküten görüntüler!

Japonya'da cumartesi başlayan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Kayıp 12 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, bugün şiddetli yağış uyarısı yapılan eyaletlerde nehirler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Binlerce haneye elektrik verilemedi.

1/ 32
Japonya'da sel felaketi! Bölgeden ürküten görüntüler!

Japonya'nın güney batısındaki Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde cumartesi başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

2/ 32
Japonya'da sel felaketi! Bölgeden ürküten görüntüler!

Yerel otoritelerden edinilen bilgilere göre, su baskınları ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı felaketin dördüncü gününde 52'ye yükseldi. 2 kişinin bitkisel hayatta olduğu belirtilirken, kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

3/ 32
Japonya'da sel felaketi! Bölgeden ürküten görüntüler!

3 EYALET İÇİN ACİL DURUM UYARISI Japonya Meteoroloji Ajansı, bu sabah Fukuoka, Saga ve Nagasaki eyaletlerinin bazı bölümlerinde şiddetli yağmur beklendiğini duyurarak acil durum uyarısı yayınladı.

4/ 32
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM