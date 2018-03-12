Jet kazasında ölen 11 kişinin hikayeleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel jet, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Başaran Holding'e ait olan jette, bekârlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı vardı. Hayatını kaybeden 11 kişiyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgi ve fotoğraflar yürek burktu. Hayatını kaybeden Burcu Gündoğar Urfalı ve Jasmin Baruh Siloni hamileydi.

