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Kabe'de Ramazan'ın ilk teravih namazı

Ramazan ayının başlamasıyla Kabe’de ilk teravih namazı eda edildi. Teravih namazı sosyal mesafe kullarına uygun olarak kılındı.

Müslümanlar ramazan ayının gelmesi ile birlikte Kabe`de ilk teravih namazını kıldı.

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Geçen yıl salgın nedeniyle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi`de teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı.

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Suudi Arabistan, bu sene ramazan ayında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi`de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini duyurdu.

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Ramazan ayında Kabe`de mümkün olan kapasite dahilinde sadece aşı olan ya da koronavirüs geçirip iyileşen kişilere umre yapma ve namaz kılma izni verileceğini açıklandı.

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