Kabe'de Ramazan'ın ilk teravih namazı
Ramazan ayının başlamasıyla Kabe’de ilk teravih namazı eda edildi. Teravih namazı sosyal mesafe kullarına uygun olarak kılındı.
Müslümanlar ramazan ayının gelmesi ile birlikte Kabe`de ilk teravih namazını kıldı.
1 / 13
Geçen yıl salgın nedeniyle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi`de teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı.
2 / 13
Suudi Arabistan, bu sene ramazan ayında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi`de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini duyurdu.
3 / 13
Ramazan ayında Kabe`de mümkün olan kapasite dahilinde sadece aşı olan ya da koronavirüs geçirip iyileşen kişilere umre yapma ve namaz kılma izni verileceğini açıklandı.
4 / 13