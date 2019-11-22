Kabin görevlisinden alkışlık hareket ! Sosyal medya onu konuşuyor
Endonezya’da Lion Air Havayolları’na ait yolcu uçağının kabin görevlisi, yaşlı bir kadına elleriyle yemek yedirdi. O görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Endonezya’nın Surabaya kentinden Palangkaraya kentine sefer yapmak üzere havalanan ve Lion Air Havayolları’na ait olan yolcu uçağının kabin görevlisi, yaşlı bir kadına yemeğini elleriyle yedirdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kabin görevlisinin sıcak kanlı bir şekilde gülümseyerek kadınla konuştuğu ve ona yemeğini yedirdiği görüldü.