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  3. 22 Kasım 2019 14:49

Kabin görevlisinden alkışlık hareket ! Sosyal medya onu konuşuyor

Endonezya’da Lion Air Havayolları’na ait yolcu uçağının kabin görevlisi, yaşlı bir kadına elleriyle yemek yedirdi. O görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Kabin görevlisinden alkışlık hareket ! Sosyal medya onu konuşuyor

Endonezya’nın Surabaya kentinden Palangkaraya kentine sefer yapmak üzere havalanan ve Lion Air Havayolları’na ait olan yolcu uçağının kabin görevlisi, yaşlı bir kadına yemeğini elleriyle yedirdi.

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Kabin görevlisinden alkışlık hareket ! Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kabin görevlisinin sıcak kanlı bir şekilde gülümseyerek kadınla konuştuğu ve ona yemeğini yedirdiği görüldü.

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Kabin görevlisinden alkışlık hareket ! Sosyal medya onu konuşuyor

Görüntüler, 1 milyondan fazla kez izlenirken, çok sayıda yorum aldı.

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Kabin görevlisinden alkışlık hareket ! Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal medya kullanıcılarından biri, kabin görevlisinin bu özverili hareketine ilişkin, “Sevgi dolu bir şekilde, uçuş görevlisi ona bir içecek verdi, kendi annesiymiş gibi onu besledi. Sonunda da emniyet kemeri takmasına yardımcı oldu” yorumunu yazdı.

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