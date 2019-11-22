Kabin görevlisinden alkışlık hareket ! Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal medya kullanıcılarından biri, kabin görevlisinin bu özverili hareketine ilişkin, “Sevgi dolu bir şekilde, uçuş görevlisi ona bir içecek verdi, kendi annesiymiş gibi onu besledi. Sonunda da emniyet kemeri takmasına yardımcı oldu” yorumunu yazdı.