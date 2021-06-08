Kabine Toplantısı'nda yeni normalleşme kararı alınacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın tarihinin değişmesi akıllara "yeni normalleşme öne mi çekildi" sorularını getirdi. Peki, yeni normalleşme kararı alınacak mı? İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 10 Haziran Perşembe günü yapılacak. İki haftada bir gerçekleştirilen toplantı tarihinin zirve dolayısıyla öne çekildiği açıklandı.
TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.
YENİ NORMALLEŞME KARARI ALINACAK MI?
Vaka sayısındaki seyrin durumuna bakılarak, hafta içi ve cumartesi günü saat 22.00'de başlayan, pazar günü ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.