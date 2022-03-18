Kabus bitmiyor! Koronavirüsün daha önce bilinmeyen varyantı tespit edildi: İşte belirtileri...
İsrail'de iki kişide daha önce bilinmeyen bir koronavirüs varyantı tespit edildiği açıklandı. Uzmanlar yeni varyantın belirtilerini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ben Gurion havalimanında yapılan testlerde iki yolcuda daha önce bilinmeyen bir varyant görüldüğü duyuruldu.
Omicron'un baskın alt varyantı BA.1 ile bir diğer alt varyant BA.2'nin karışımı olduğu bildirilen yeni varyantın ateş, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi hafif semptomlara yol açtığı ve özel bir tedavi gerektirmediği vurgulandı.
Her ne kadar yolcuların yurt dışında döndükleri belirtilse de hastalığı henüz İsrail'den ayrılmadan önce kapmış olma ihtimallerinin yüksek olduğu bu nedenle varyantın İsrail kaynaklı olabileceği düşünülüyor.
Euronews Türkçe'deki habere göre uzmanlar her ne kadar yakından takip edilmesi gerektiğini belirtse de bu tip varyant karışımlarının oldukça yaygın olduğunu ve şu an için endişe edecek bir durum olmadığını vurguluyor.