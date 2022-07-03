Kabus bitmiyor, Türkiye yanıyor: 4 farklı noktada yangın
Türkiye'nin birçok noktasından yangın haberleri geldi. İzmir, Aydın ve Antalya'da orman yangınları çıktı.
Geçtiğimiz sene tüm Türkiye'nin yüreklerini yakan orman yangınlarının ardından bu sene de Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını büyük bir endişe ve korkuya yol açmıştı. Son olarak bugün de pek çok noktada orman yangını meydana geldi. İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi ve Seferihisar Beyler Barajı civarında çıkan yangınların söndürülmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Öte yandan Antalya ve Aydın'da da yangın çıktı. İşte tüm detaylar...
İZMİR'DE İKİ FARKLI NOKTADA YANGIN
Ödemiş ilçesi, Birgi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazözle müdahale edilmeye başlandı.
Öte yandan Seferihisar'ın Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ise ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından kısa süre kontrol altına alındı.