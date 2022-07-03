Kabus bitmiyor, Türkiye yanıyor: 4 farklı noktada yangın

Geçtiğimiz sene tüm Türkiye'nin yüreklerini yakan orman yangınlarının ardından bu sene de Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını büyük bir endişe ve korkuya yol açmıştı. Son olarak bugün de pek çok noktada orman yangını meydana geldi. İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi ve Seferihisar Beyler Barajı civarında çıkan yangınların söndürülmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Öte yandan Antalya ve Aydın'da da yangın çıktı. İşte tüm detaylar...