Kabus! Genç kadını kaçırıp, dövüp, zorla uyuşturucu veridiler!
Diyarbakır'da 23 yaşındaki Ebrar, daha önce tartışma yaşadığı bir kadın ve arkadaşları tarafından önce kaçırıldı ardından darp edilip işkenceye maruz kaldı. Genç kadın kendisine zorla uyuşturucu verildiğini de söyledi.
Diyarbakır'da 23 yaşındaki Ebrar, daha önce tartışma yaşadığı bir kadın ve arkadaşları tarafından feci şekilde dövüldü. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan genç kadın, ''Beni zorla taksiye bindirip bir eve çıkardılar. 6 kişi orada bir anda bana saldırdı. Saldırdıktan sonra video için sadece Remziye isimli kişi kendini gösterdi. Video çekilirken diğer kadın beni dövdü. Orada olan 4 erkek de bana saldırdı. Kendime geldiğimde benden özür dilediler ama kabul etmedim'' diyerek şikayetçi oldu.
Olay, 20 Ocak günü Bağlar ilçesindeki bir binanın en üst katında meydana geldi. Bir süre önce 2 çocuğunun babası, dini nikahlı eşi cezaevine giren Ebrar Y.'nin yanına, geçen hafta Elazığ’dan Elif isimli arkadaşı geldi. Arkadaşı Ebrar Y.'ya, ortak tanıdıkları olan Ferhat ile sevgili olduklarını, ancak kendisini aldattığını söyleyerek, onun birlikte olduğu kadını kendisine göstermesini istedi.
Bunun üzerine Ebrar Y. ve arkadaşı bir mekana gitti. Ebrar Y., Elif isimli arkadaşına, Ferhat’ın birlikte olduğu Remziye isimli kadını gösterdi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.
Bu olaydan birkaç gün sonra Ebrar Y., taksiye bindiği sırada yanına Remziye adlı kadın ile arkadaşları geldi. Grup, yaşananlardan sorumlu tuttuğu Ebrar Y.’yı taksiden indirip dövdü. ardından da başka bir taksiye bindirip bir eve götürdü. 4’ü erkek 6 kişi ,Ebrar Y.’yı dövüp, o anları da cep telefonuyla görüntüledi. Arkadaş grubu, kızlarını öldürmek ve görüntüleri yaymakla tehdit ettikleri Ebrar Y.’yı bir süre sonra serbest bıraktı. Olaydan birkaç gün sonra Ebrar Y., polisi arayarak şikayetçi oldu.