Kabus! Genç kadını kaçırıp, dövüp, zorla uyuşturucu veridiler!

Diyarbakır'da 23 yaşındaki Ebrar, daha önce tartışma yaşadığı bir kadın ve arkadaşları tarafından feci şekilde dövüldü. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan genç kadın, ''Beni zorla taksiye bindirip bir eve çıkardılar. 6 kişi orada bir anda bana saldırdı. Saldırdıktan sonra video için sadece Remziye isimli kişi kendini gösterdi. Video çekilirken diğer kadın beni dövdü. Orada olan 4 erkek de bana saldırdı. Kendime geldiğimde benden özür dilediler ama kabul etmedim'' diyerek şikayetçi oldu.