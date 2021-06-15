Kabus gibi! Siyah duman gökyüzünü sardı; patlama anı kamerada
ABD'nin Illinois eyaletinde kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangın sırasında şiddetli patlama meydana geldi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Rockton'da dün gres yağı, metal işleme sıvıları ve temizleyicilerin üretildiği bir tesiste yangın çıktı.
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Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
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Tesisteki kimyasallar nedeniyle alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.
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Söndürme çalışmaları sırasında ise korku dolu anlar yaşandı.
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