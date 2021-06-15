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  4. Kabus gibi! Siyah duman gökyüzünü sardı; patlama anı kamerada

Kabus gibi! Siyah duman gökyüzünü sardı; patlama anı kamerada

ABD'nin Illinois eyaletinde kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangın sırasında şiddetli patlama meydana geldi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Rockton'da dün gres yağı, metal işleme sıvıları ve temizleyicilerin üretildiği bir tesiste yangın çıktı.

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Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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Tesisteki kimyasallar nedeniyle alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

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Söndürme çalışmaları sırasında ise korku dolu anlar yaşandı.

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