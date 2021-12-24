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  4. Kabus gibi! Zamanla ölüm kalım savaşı anbean kamerada

Kabus gibi! Zamanla ölüm kalım savaşı anbean kamerada

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç dere yatağına uçtu, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye mahallesinde meydana geldi.

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Yeni mahalle istikametine giden Havva A. yönetimindeki plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı.

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Takla atan araç, yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Kazada sürücü ile yanındaki arkadaşı Vildan M. yaralandı.

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Yaralılar araçtan dereye atlayıp, seviyesi yükselen derenin içinden zorlukla yola çıktı.

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