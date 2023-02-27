Kabus kamerada! Depremin yarıp geçtiği nokta gökyüzünden böyle görüldü

Depremde evlerinin de ağır hasar aldığını anlatan Özçelik, "Çok sallandık, korktuk. İlk deprem olduğunda gelip baktık, böyle değildi. Yarık küçüktü. İkinci depremde daha da büyüdü. Normalde buradan küçük patika yol geçerdi, o da yok olmuş. Burasının toparlanacağını düşünmüyorum, mahsulü de kimse almaz. Tarlamız elimizden gitti, satamayız da, alan olmaz. Doldurma olsa da, herkes böyle yarıklar oluştuğunu biliyor. Aynı zamanda seracılık da yapıyoruz. Şu an serada 2-3 aile yani 20 kişi birlikte kalıyoruz" diye konuştu.