Kabus otelinin muhasebe müdüründen skandal itiraf

“EKSİKLERİ GİDERMEK ÇOK MASRAFLIYDI”

K.Ö. (49), savcılık ifadesinde, Grand Kartal Otel'de ve aynı zamanda Grant Kartal Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin muhasebecisi olarak çalıştığını belirterek, vaktinin çoğunu Gazelle Otel ve Spa'da geçirdiğini aktardı. Yaklaşık 20 günde bir Grand Kartal Otel'e gittiğini söyleyen Ö., "Grand Kartal oteldeki işlemleri elemanlarım olan C.Ö. ve M.S. yapar. İşlerimi bunlar vasıtasıyla yaparım. Yapılan denetimlere elamanlarım iştirak etmektedir. Denetim sonucunda verilen raporlar elemanlarım vasıtasıyla bana gelir, bazen de benim olmadığım zamanlarda yönetime verilir. 10 Aralık gibi Mudurnu A.Ş.'nin yetkililerinden İ.K. beni arayarak Grand Kartal Otel içinde kiraladıkları yer için yangın uygunluk raporu istediklerini söyledi. Ben de E.A. Bey (otelin işletme müdürü ve aynı zamanda otelin sahibi H.E.'nin damadı) ile görüştüğümde yardımcı olmamı söyledi. Bana o yerin kiralandığına dair herhangi bir sözleşme gelmedi. Yangın raporu almak için Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne gittim. Oraya gittiğimde durumu anlattım ve orada bulunan formlardan verdim. O formu doldururken restoranı bilmezler diye otelin ismini yazdım. Bu başvurum üzerine itfaiyeden biri gelip otelin tamamını denetlemiş. Denetlerken muhasebe elemanı C. Bey refakat etmiş. İtfaiye raporu çıktıktan sonra otelin tamamının denetlendiğinden haberim oldu. Denetleme raporu çıktıktan sonra C.Ö. beni arayarak, E. Bey (E.A.) ile görüştüğünü, eksikliklerin çok masraflı olduğunu, bunları yapamayacaklarını, başvuruyu iptal etmemiz gerektiğini söylemiş. Ben de sonrasında E. Bey ile görüşerek 'Başvuruyu iptal edelim mi?' diye sordum. O da 'Tamam edelim' dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye Başkanlığı halkla ilişkiler bölümüne giderek 'Önceki başvurumun iptal edilmesini istiyorum' dedim. Onlar da 'Dilekçeni ver' dediler. Ben de yazılı bir dilekçe verdim. Sonrasında Mudurnu Enerji A.Ş., kendileri başvurup uygunluk belgesi aldılar. Ben Mudurnu Enerji A.Ş. adına dilekçe verip vermediğim hususunda kafamda bir soru işareti var ancak hatırlamıyorum" dedi.