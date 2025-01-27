Kabus otelinin muhasebe müdüründen skandal itiraf
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili tutuklanan otelin muhasebe müdürü K.Ö.'nün, faciadan günler önce yangın denetimi için başvuru yaptığı öğrenildi. K.Ö., ifadesinde yangın denetim raporundaki eksiklikleri gidermenin çok masraflı olduğu kanaatine vardıklarını ve başvuruyu geri çektiklerini iddia etti.
Bolu'da kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta sabaha karşı yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü. Saat 03.21’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler 11 saatlik çalışmayla söndürülürken, yangında 78 kişi hayatını kaybetti.
Faciaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan otelin muhasebe müdürü K.Ö.'nün savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.
Başvuruları üzerine itfaiyeden bir yetkilinin gelip otelin tamamını denetlediğini kaydeden Ö., denetleme sonucunda tespit edilen eksiklikleri gidermenin maliyeti yüksek olacağı için iptal başvurusunda bulunduklarını ifade etti.
“EKSİKLERİ GİDERMEK ÇOK MASRAFLIYDI”
K.Ö. (49), savcılık ifadesinde, Grand Kartal Otel'de ve aynı zamanda Grant Kartal Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin muhasebecisi olarak çalıştığını belirterek, vaktinin çoğunu Gazelle Otel ve Spa'da geçirdiğini aktardı. Yaklaşık 20 günde bir Grand Kartal Otel'e gittiğini söyleyen Ö., "Grand Kartal oteldeki işlemleri elemanlarım olan C.Ö. ve M.S. yapar. İşlerimi bunlar vasıtasıyla yaparım. Yapılan denetimlere elamanlarım iştirak etmektedir. Denetim sonucunda verilen raporlar elemanlarım vasıtasıyla bana gelir, bazen de benim olmadığım zamanlarda yönetime verilir. 10 Aralık gibi Mudurnu A.Ş.'nin yetkililerinden İ.K. beni arayarak Grand Kartal Otel içinde kiraladıkları yer için yangın uygunluk raporu istediklerini söyledi. Ben de E.A. Bey (otelin işletme müdürü ve aynı zamanda otelin sahibi H.E.'nin damadı) ile görüştüğümde yardımcı olmamı söyledi. Bana o yerin kiralandığına dair herhangi bir sözleşme gelmedi. Yangın raporu almak için Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne gittim. Oraya gittiğimde durumu anlattım ve orada bulunan formlardan verdim. O formu doldururken restoranı bilmezler diye otelin ismini yazdım. Bu başvurum üzerine itfaiyeden biri gelip otelin tamamını denetlemiş. Denetlerken muhasebe elemanı C. Bey refakat etmiş. İtfaiye raporu çıktıktan sonra otelin tamamının denetlendiğinden haberim oldu. Denetleme raporu çıktıktan sonra C.Ö. beni arayarak, E. Bey (E.A.) ile görüştüğünü, eksikliklerin çok masraflı olduğunu, bunları yapamayacaklarını, başvuruyu iptal etmemiz gerektiğini söylemiş. Ben de sonrasında E. Bey ile görüşerek 'Başvuruyu iptal edelim mi?' diye sordum. O da 'Tamam edelim' dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye Başkanlığı halkla ilişkiler bölümüne giderek 'Önceki başvurumun iptal edilmesini istiyorum' dedim. Onlar da 'Dilekçeni ver' dediler. Ben de yazılı bir dilekçe verdim. Sonrasında Mudurnu Enerji A.Ş., kendileri başvurup uygunluk belgesi aldılar. Ben Mudurnu Enerji A.Ş. adına dilekçe verip vermediğim hususunda kafamda bir soru işareti var ancak hatırlamıyorum" dedi.
"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI YOK"
Grand Kartal Otel'de sezon döneminde yaklaşık 85-90 kişinin çalıştığını ancak sezonuna göre çalışan sayısının artabildiğini ifade eden Ö., "Sözleşmeli olarak çalıştırdığımız iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yoktur. Yaklaşık 10 yıl önce böyle bir çalışan vardı. Bana sormuş olduğunuz E. Hanım Gazelle Otel'in çalışanıdır ancak sigortası her iki otelinde tek olduğu Grand Kartal Turizm A.Ş.'dir. Grand Kartal Otel'de ise doktor ve hemşire olduğu için sezon da kısa olduğundan dolayı iş güvenliği uzmanına gerek görülmedi. Otelde yangın tatbikatı normalde yapılır. Geçen yıl yapılmıştı ancak bu sezon yangın tatbikatı ve eğitimi verilmedi" diye konuştu.