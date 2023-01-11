  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kaçak avcılara suçüstü! 400 kilo balık ele geçirildi

Kaçak avcılara suçüstü! 400 kilo balık ele geçirildi

İstanbul Beykoz açıklarında, şamandıraya bağlı trol ağının içerisinde kaçak avlanmış 400 kilogram lüfer ve istavrit ele geçirildi.

Kaçak avcılara suçüstü! 400 kilo balık ele geçirildi - Resim: 1

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Beykoz Keçelik Koyu açıklarındaki bir şamandırayı kontrol etti. 

1 / 5
Kaçak avcılara suçüstü! 400 kilo balık ele geçirildi - Resim: 2

Ekiplerin yaptıkları incelemelerde 2 trol teknesi kapısı, 200 metre trol halatı ve ağı tespit edildi. Çevredeki balıkçı teknesindeki vinç yardımıyla malzemeler yüzeye çıkarıldı. Trol ağından 400 kilogram istavrit ve lüfer çıktı.

2 / 5
Kaçak avcılara suçüstü! 400 kilo balık ele geçirildi - Resim: 3

Balıklar sosyal yardım kurumlarına bağışlanırken, diğer malzemeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yediemin limanına teslim edildi.  

3 / 5
Kaçak avcılara suçüstü! 400 kilo balık ele geçirildi - Resim: 4
4 / 5