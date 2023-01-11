Kaçak avcılara suçüstü! 400 kilo balık ele geçirildi

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Beykoz Keçelik Koyu açıklarındaki bir şamandırayı kontrol etti.