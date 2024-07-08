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Kaçak göçmenler bu sefer bakın nereden çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metal imalathanesinde saklanan 10 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: İHA
Kaçak göçmenler bu sefer bakın nereden çıktı - Resim: 1

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mahmudiye Mahallesinde faaliyet gösteren bir metal imalathanesinde çalışan kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldılar.

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Kaçak göçmenler bu sefer bakın nereden çıktı - Resim: 2

İşyerine giden polis ekipleri işyerinde inceleme yaparken metal parçaların arasında ve yatağın altında saklanan 10 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

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Kaçak göçmenler bu sefer bakın nereden çıktı - Resim: 3

Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

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Kaçak göçmenler bu sefer bakın nereden çıktı - Resim: 4
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