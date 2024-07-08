Kaçak göçmenler bu sefer bakın nereden çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde metal imalathanesinde saklanan 10 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: İHA
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mahmudiye Mahallesinde faaliyet gösteren bir metal imalathanesinde çalışan kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldılar.
1 / 6
İşyerine giden polis ekipleri işyerinde inceleme yaparken metal parçaların arasında ve yatağın altında saklanan 10 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.
2 / 6
Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.
3 / 6
4 / 6