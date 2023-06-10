Kaçak göçmenler Türk gemisini alıkoydu

AAKKM tarafından, Fransa ve İtalya'daki yetkililerle kurulan irtibat sonucu, geminin Napoli Limanı'na seyrine karar verildiği belirtilerek, "Geminin, saat 17.00'de Napoli'ye varması planlanmakta olup, İtalyan emniyet birimlerince gemiye gerekli müdahale için planlama yapılmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.