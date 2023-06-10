Kaçak göçmenler Türk gemisini alıkoydu
Yalova’dan Fransa’nın Sete limanına seyrederken kaçak göçmenler tarafından alıkonulan Türk bayraklı Galata Seaways isimli gemi İtalyan Özel Kuvvetleri tarafından kurtarıldı.
DHA'nın haberine göre Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, özel denizcilik şirketi yetkililerinin, Genel Müdürlüğün Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne (AAKKM) Yalova'dan Fransa'nın Sete Limanı'na gitmekte olan Türk bayraklı 'Galata Seaways' isimli gemide 15 kaçak olduğu yönünde ihbar yaptığı bildirildi.
Açıklamada, "Kaçakların gemi içerisinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının tespit edildiği gemi personelinin kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene aldıkları bildirilmiştir" denildi.
AAKKM tarafından, Fransa ve İtalya'daki yetkililerle kurulan irtibat sonucu, geminin Napoli Limanı'na seyrine karar verildiği belirtilerek, "Geminin, saat 17.00'de Napoli'ye varması planlanmakta olup, İtalyan emniyet birimlerince gemiye gerekli müdahale için planlama yapılmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kaçakların alınması için Napoli'ye yönlendirilen Galata Seaways gemisine İtalyan güvenlik güçleri müdahale etmiş, mürettebatın güvenliği sağlanmıştır. Arama faaliyetleri devam ederken süreç Sn. Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun koordinasyonunda AAKKM tarafından takip edilmektedir" denildi.