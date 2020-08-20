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  3. 20 Ağustos 2020 00:00

''Kaçak'' iskeleler yıkılıyor

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildikten sonra ilgili birimlerce hukuki işlemleri tamamlanan yapılaşmaların kaldırılmaya başlandığı Bodrum'un Küdür Yarımadası'nda, son kalan işletmeye ait yıkım çalışmaları da başlatıldı.

''Kaçak'' iskeleler yıkılıyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sivil inisiyatiflerin gayretleriyle 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil ve ilan edilen Yalıkavak Küdür Yarımadası'nın doğal haline dönmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. 

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''Kaçak'' iskeleler yıkılıyor

Nisan ayı sonralarında tahliye ve yıkım işlemlerin başlatıldığı ancak alınan yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle çalışmalara ara verilen doğal SİT alanı olan Küdür Yarımadası'ndaki son plaj işletmesi için yasal süreç tamamlandı.

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''Kaçak'' iskeleler yıkılıyor

16 Ağustos pazar günü sabah saatlerinden itibaren Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, işletme sahiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor. 

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''Kaçak'' iskeleler yıkılıyor

350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemlerinin yaklaşık 10 gün kadar süreceği ve akabinde bölgenin doğal görünüme kavuşturulması için çalışılacağı bildirildi.

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