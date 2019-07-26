Kaçak lüks otomobil operasyonu: Emniyet'in bahçesi galeriye döndü

ŞASİ NUMARALARINI DA DEĞİŞTİRDİLER

Lüks araçların şasi numaralarında küçük değişiklikler yapıldığı, sahte evraklara da bu şekilde kaydedildikleri öğrenildi. İddiaya göre; şebeke üyeleri bu yöntemle elde ettiği gerçek ruhsatla trafik kontrollerinde sorun yaşamadı. Polis kontrollerinden de rahatça geçildi. Sadece detaylı incelemelerde araçlarla evraklar arasından uyumsuzluk belirlenebildiği belirtildi.