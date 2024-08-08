Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak ocakta meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. Ekipler, mahsur kalan işçinin cansız bedenine ulaştı.
Kaynak: DHA
Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Mehmet Özkaya Sokak'ta bir yamaçta bulunan kaçak kömür ocağında göçük meydana geldi.
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T.K.'ye ait olduğu iddia edilen kaçak ocağın tavanındaki göçük nedeniyle kömür, toprak ve taş yığını arasında sıkıştığı değerlendirilen A.Y.'den haber alınamadı.
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Çalışanların ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçükte kalan madenciye ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı.
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Çalışmaları incelemek için Kilimli Kaymakamı Hüseyin Ece de bölgeye geldi.
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