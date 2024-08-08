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Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak ocakta meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. Ekipler, mahsur kalan işçinin cansız bedenine ulaştı.

Kaynak: DHA
Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü - Resim: 1

Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Mehmet Özkaya Sokak'ta bir yamaçta bulunan kaçak kömür ocağında göçük meydana geldi. 

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Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü - Resim: 2

T.K.'ye ait olduğu iddia edilen kaçak ocağın tavanındaki göçük nedeniyle kömür, toprak ve taş yığını arasında sıkıştığı değerlendirilen A.Y.'den haber alınamadı.

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Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü - Resim: 3

Çalışanların ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçükte kalan madenciye ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. 

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Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü - Resim: 4

Çalışmaları incelemek için Kilimli Kaymakamı Hüseyin Ece de bölgeye geldi. 

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