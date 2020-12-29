Kaçak midye avcıları suçüstü yakalandı

Denize kaçan şahısları yakalamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerden yardım istendi. Amfibik araç hemen bölgeye sevk edilirken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de harekete geçti. Tarım İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde de şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara katıldı. Sazlıkların arasına saklanan şahısları bulmak için polis ve zabıta ekipleri uzun süre arama yaptı. Denize kaçan şahıslar ise Amfibik araç ile Deniz Polisi tarafından tek tek yakalanarak sudan çıkartıldı.



